Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей двух атакованных беспилотниками многоэтажек

Атаке беспилотников подверглись дома на улицах Профсоюзной, Атласова и Ленинском проспекте. В двух из этих домов жители нескольких подъездов были эвакуированы экстренными службами в целях безопасности, написал Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что после проверки и окончания работы спецслужб жители смогут вернуться в квартиры.