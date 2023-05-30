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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей двух атакованных беспилотниками многоэтажек

Происшествия
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей двух атакованных беспилотниками многоэтажек

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об эвакуации граждан, проживающих в домах, которые были атакованы беспилотниками.

Атаке беспилотников подверглись дома на улицах Профсоюзной, Атласова и Ленинском проспекте. В двух из этих домов жители нескольких подъездов были эвакуированы экстренными службами в целях безопасности, написал Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что после проверки и окончания работы спецслужб жители смогут вернуться в квартиры.

Ранее в Москве и Московской области были замечены несколько беспилотников. Три из них атаковали жилые дома. На данный момент известно о нескольких пострадавших из-за падения одного из аппаратов.
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