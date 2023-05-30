Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей двух атакованных беспилотниками многоэтажек

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об эвакуации граждан, проживающих в домах, которые были атакованы беспилотниками.
Атаке беспилотников подверглись дома на улицах Профсоюзной, Атласова и Ленинском проспекте. В двух из этих домов жители нескольких подъездов были эвакуированы экстренными службами в целях безопасности, написал Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что после проверки и окончания работы спецслужб жители смогут вернуться в квартиры.
Ранее в Москве и Московской области были замечены несколько беспилотников. Три из них атаковали жилые дома. На данный момент известно о нескольких пострадавших из-за падения одного из аппаратов.