Mash: Из многоэтажки на Ленинском проспекте Москвы эвакуировано около 300 человек

Сообщается, что к атакованному многоквартирному жилому дому на Ленинском проспекте в столице выехали три кареты скорой медицинской помощи. Об этом пишет информационное издание Mash.
Обломки беспилотного летательного аппарата попали в окно одной из квартир. Около 300 человек были временно эвакуированы из здания. Прибывшие на место представители специальных служб оцепили территорию. Расследование инцидента продолжается.
Ранее СМИ сообщали, что специалисты силовых структур начали проверку информации о взрывах в двух многоэтажных домах на «Ленинском проспекте, 92, корпус 1 и Профсоюзной улице, 98, корпус 6». В жилых помещениях отсутствовали признаки возгорания, однако в некоторых квартирах произошло повреждение остекления.