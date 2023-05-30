Mash: Из многоэтажки на Ленинском проспекте Москвы эвакуировано около 300 человек

Ранее СМИ сообщали, что специалисты силовых структур начали проверку информации о взрывах в двух многоэтажных домах на «Ленинском проспекте, 92, корпус 1 и Профсоюзной улице, 98, корпус 6». В жилых помещениях отсутствовали признаки возгорания, однако в некоторых квартирах произошло повреждение остекления.