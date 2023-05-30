Стало известны подробности об атаковавших Москву беспилотниках

Так, заявляется о 13 сбитых БПЛА в районах: Рублевка, Красногорский, Истринский и Новая Москва. Три летательных аппарата попали в многоэтажные жилые дома на Ленинском проспекте, улице Атласова и улице Профсоюзной. Сообщается о пострадавших в результате падения БПЛА людях возле многоэтажки на Ленинском проспекте.