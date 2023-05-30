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Стало известны подробности об атаковавших Москву беспилотниках

Происшествия
Стало известны подробности об атаковавших Москву беспилотниках

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах опубликовал сводку по ситуации с атакой беспилотников по Москве.

Так, заявляется о 13 сбитых БПЛА в районах: Рублевка, Красногорский, Истринский и Новая Москва. Три летательных аппарата попали в многоэтажные жилые дома на Ленинском проспекте, улице Атласова и улице Профсоюзной. Сообщается о пострадавших в результате падения БПЛА людях возле многоэтажки на Ленинском проспекте.

Ранее стало известно, что столичные силовики работают на Ленинском проспекте.
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