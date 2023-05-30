Mash: При падении беспилотника на Ленинском проспекте в Москве пострадали люди

Стало известно, что столкновение беспилотника с домом в Москве на Ленинском проспекте не обошлось без пострадавших.
Сегодня, 30 мая, в Москве, на Ленинском проспекте неизвестный беспилотник атаковал многоэтажку. Как сообщают СМИ, из дома эвакуировано около 300 человек. На данный момент к месту происшествия выехали экстренные службы и бригады медиков.
Ранее сотрудники силовых структур начали проверку по факту падения беспилотника на Ленинском проспекте. Место происшествия оцеплено силовиками. Также на улице Атласова и Профсоюзной в жилые дома врезались два беспилотника. В некоторых квартирах повреждено остекление.