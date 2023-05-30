Ученые рассказали про животных, которые живут гораздо дольше человека

Открывает рейтинг сейшельская гигантская черепаха с предельным возрастом в 120 лет. Ей долгая жизнь необходима просто для выживания рода. Большинство яиц, отложенных ею съедают хищники, что и заставляет ее делать кладки много лет подряд.