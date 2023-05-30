Ученые рассказали про животных, которые живут гораздо дольше человека

Эксперты из издания MEN TODAY рассказали про рекордных долгожителей животного мира, которые могут пережить человека.
Открывает рейтинг сейшельская гигантская черепаха с предельным возрастом в 120 лет. Ей долгая жизнь необходима просто для выживания рода. Большинство яиц, отложенных ею съедают хищники, что и заставляет ее делать кладки много лет подряд.
Гренландский полярный кит может спокойно прожить до 200 лет, благодаря мутации гена ERCC1, который позволяет восстанавливать поврежденные ячейки ДНК и защищает от рака.
Алеутский морской окунь проживет не менее 205 лет. Его считают одним из самых долгоживущих на земле, что удивительно, учитывая внешний вид рыбы.
Гренландская полярная акула может дожить минимум до 272 лет. Самая старая особь прожила примерно 392 года. Секрет долголетия заключается в том, что они сверххищники и живут в суровом регионе, где необходим замедленный метаболизм.
Бессмертная медуза может превратиться в полип, в случае травмы или в глубокой старости. Прожив вновь весь цикл перерождения, медуза становится полноценной взрослой особью.
Группа животных «гидры» практически полностью состоят из стволовых клеток, что делает их практически бессмертными. Смерть гидры наступает, в основном, в результате внешних причин.
Ранее в Нижегородской области поймали пять агрессивных бродячих собак.