ТАСС: Московские силовики работают в многоэтажках на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице после атаки БПЛА

Представители силовых структур в настоящее время проводят проверку в двух многоэтажных жилых домах на западе и юго-западе Москвы. Об этом сообщает издание «ТАСС» со ссылкой на оперативные службы.
По данным собеседника издания сейчас производится проверка информации о взрывах в многоэтажных жилых домах на «Ленинском проспекте, 92, корпус 1 и Профсоюзной улице, дом 98, корпус 6».
На данный момент нет признаков пожара, но в некоторых квартирах повреждено остекление. Предварительно, причиной чрезвычайных происшествий называют атаку беспилотных летательных аппаратов.
Ранее СМИ сообщили, что в окрестностях Москвы были сбиты четыре БПЛА. Системы ПВО продолжают работать над городом и отражать атаки дронов.