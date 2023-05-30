Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с атакой БПЛА по столице

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию по поводу атаки беспилотников по разным районам столицы.
Так, по словам градоначальника, серьезных повреждений зданий нет, а дежурные экстренные службы оперативно справились с произошедшим.
«Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», - заявил Собянин.
Отдельно мэр столицы попросил верить только официальным источникам информации и не доверять непроверенной информации, ведь распространение фейков лишь ведет к панике.
Ранее стало известно, что второй беспилотник ударил по многоэтажке в Москве.