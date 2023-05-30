Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

СМИ: Российские системы ПВО сбили четыре беспилотника возле Москвы

Происшествия
СМИ: Российские системы ПВО сбили четыре беспилотника возле Москвы

Исходя из предварительных данных, четыре БПЛА были сбиты на подлете к Москве. Информация об этом появилась в ряде СМИ.

Средства массовой информации сообщили о поражении четырех беспилотных летательных аппаратов на подлете к российской столице. Беспилотники приближались с юго-запада. Системы противовоздушной обороны продолжают работу по отражению атаки. Информация о произошедшем является предварительной.

Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщали, что причиной взрыва в жилом доме на территории Новой Москвы мог стать беспилотный летательный аппарат. Возле многоэтажки были обнаружены фрагменты беспилотника.
беспилотник беспилотники атака дронов москва БПЛА
Военкоры ФАН