СМИ: Российские системы ПВО сбили четыре беспилотника возле Москвы

Исходя из предварительных данных, четыре БПЛА были сбиты на подлете к Москве. Информация об этом появилась в ряде СМИ.
Средства массовой информации сообщили о поражении четырех беспилотных летательных аппаратов на подлете к российской столице. Беспилотники приближались с юго-запада. Системы противовоздушной обороны продолжают работу по отражению атаки. Информация о произошедшем является предварительной.
Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщали, что причиной взрыва в жилом доме на территории Новой Москвы мог стать беспилотный летательный аппарат. Возле многоэтажки были обнаружены фрагменты беспилотника.