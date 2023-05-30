РИА Новости: Пострадавших в результате атаки беспилотников в Москве нет

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) попали в жилые многоэтажные дома в Москве, пострадавших нет. Об этом сообщило издание «РИА Новости».
Один БПЛА попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной улице, 98, что привело к разрушению фасада и остекления здания. Другой врезался в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО (Новая Москва).
Кроме того, в Красногорске (Павшинская Пойма) был слышен «хлопок, похожий на взрыв». Информация о происшествии обновляется.
Ранее СМИ сообщили, что один из беспилотников залетел в окно квартиры, расположенной на шестнадцатом этаже. По некоторым данным, внутри нее находился баллон с газом. Жители Москвы и Московской области сообщают, что слышна работа систем противовоздушной обороны.