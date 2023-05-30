Разрушительный удар: В США рассказали, как Россия и Китай побеждают доллар

Журналист сообщил, что в настоящее время все большее количество государств снижают частоту использования доллара при проведении транзакций. В качестве примера Моррис привел Лаос, Пакистан, Аргентину и Бразилию. По его словам, проблемы с госдолгом в США снижают привлекательность валюты.