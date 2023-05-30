Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что работа Москвы и Пекина по замене доллара США в рамках БРИКС нанесла «сокрушительный удар» по американской национальной валюте. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Журналист сообщил, что в настоящее время все большее количество государств снижают частоту использования доллара при проведении транзакций. В качестве примера Моррис привел Лаос, Пакистан, Аргентину и Бразилию. По его словам, проблемы с госдолгом в США снижают привлекательность валюты.
Вашингтон продолжает занимать деньги у Китая на развитие ВПК, чем усугубляет ситуацию – журналист иронично назвал происходящее «блестящей схемой отмывания денег». Моррис также отметил, что отказ от российского топлива навредил только западным странам.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что киевский режим не намерен захватывать российские территории, поскольку не нуждается в них. Политик сообщил о желании выстраивать дружеские отношения.