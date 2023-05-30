Политолог Штир: Евросоюз притесняет Венгрии и обвиняет ее в расколе организации

Политолог Габор Штир рассказал о притеснении Венгрии со стороны Евросоюза в связи с текущей политической ситуацией в мире.
Евросоюзу не нравится, что Венгрия продвигает свою собственную политику, независящую от мнения Брюсселя. В связи с развивающейся нестабильной ситуацией в мире, это недовольство со стороны ЕС стало проявляться сильнее, так как в таких условиях Венгрия пытается говорить то, с чем Брюссель не согласен. Поэтому ЕС начал расценивать любые публичные заявления, отличающиеся от его политики, как попытку расколоть Союз, информируют «Известия».
Ранее министерство иностранных дел Румынии высказало решительный протест президенту Венгрии Каталине Новак после ее визита в страну. Согласно заявлениям МИД, она высказывала мысли, которые являются неадекватными в условиях, когда ее настоятельно просили не говорить об этом.