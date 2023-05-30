Политолог Штир: Евросоюз притесняет Венгрии и обвиняет ее в расколе организации

Евросоюзу не нравится, что Венгрия продвигает свою собственную политику, независящую от мнения Брюсселя. В связи с развивающейся нестабильной ситуацией в мире, это недовольство со стороны ЕС стало проявляться сильнее, так как в таких условиях Венгрия пытается говорить то, с чем Брюссель не согласен. Поэтому ЕС начал расценивать любые публичные заявления, отличающиеся от его политики, как попытку расколоть Союз, информируют «Известия».