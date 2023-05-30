Российских дачников рублем заставят бороться с борщевиком

В этом случае, хозяин участка будет вынужден оплатить расходы по ликвидации борщевика. Собственник получит счет, который должен будет оплатить в течение двух месяцев. Если он не сделает этого, то местные власти могут обратиться в суд. Стоимость обработки участка от сорняков будет зависеть от многих факторов, включая его площадь. Согласно приблизительным оценкам Петра Гусятникова, в среднем, на площадь до 10 соток тариф составит около 10 тысяч рублей.