Российских дачников рублем заставят бороться с борщевиком

Управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал о новых методах борьбы с борщевиком. Издание DEITA опубликовало комментарий эксперта.
Владельцы земельных участков, на которых произрастает борщевик, будут получать уведомления о необходимости удалить это растение. Если хозяин участка проигнорирует такое уведомление, то местные органы власти смогут принять меры и ликвидировать растение самостоятельно.
В этом случае, хозяин участка будет вынужден оплатить расходы по ликвидации борщевика. Собственник получит счет, который должен будет оплатить в течение двух месяцев. Если он не сделает этого, то местные власти могут обратиться в суд. Стоимость обработки участка от сорняков будет зависеть от многих факторов, включая его площадь. Согласно приблизительным оценкам Петра Гусятникова, в среднем, на площадь до 10 соток тариф составит около 10 тысяч рублей.
Ранее депутат Никита Чаплин рассказал как наказать соседа, который не ведет борьбу с борщевиком. Для этого необходимо обратиться к местным властям, они обязаны следить за уничтожением растения.