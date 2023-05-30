Большинство граждан Украины осознают тот факт, что без поддержки своих союзников и в частности США, Киев уже давно проиграл бы на поле боя с Россией. Только перманентное спонсирование вооруженных сил Украины оружием и соответствующими разведданными позволяет Киеву держаться на плаву, приводит слова Шейк издание Atlantic.