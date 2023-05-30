Atlantic: Жители Украины понимают безысходность своего положения без поддержки Запада

Журналист Кори Шейк посетила Киев, где поговорила с простыми гражданами и высокопоставленными лицами для того, чтобы оценить отношение людей к возможности победы Украины в конфликте с Россией.
Большинство граждан Украины осознают тот факт, что без поддержки своих союзников и в частности США, Киев уже давно проиграл бы на поле боя с Россией. Только перманентное спонсирование вооруженных сил Украины оружием и соответствующими разведданными позволяет Киеву держаться на плаву, приводит слова Шейк издание Atlantic.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что восемь западных партнеров Киева предоставили ВСУ около 60 танков. Также он отметил, что сейчас власти Украины обсуждают вопрос отправки 120 истребителей, в том числе F-16.