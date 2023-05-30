Хакеры начали массовые фишинговые атаки с целью получения доступа к учетным записям в России

Представители компании Bi.Zone рассказали, что хакеры начали рассылать фишинговые письма с вредоносным ПО российским компаниям. Исходные коды программного обеспечения находятся в открытом доступе. Об этом пишет информационное издание «РИА Новости».
Целью хакерской атаки является получение доступа к учетным данным пользователей, в том числе и корпоративных, с использованием вредоносного ПО Umbral. Его исходные коды доступны всем желающим на платформе GitHub. В письмах от хакеров содержатся замаскированные под документы ярлыки с названием «План Рейдеров» – открытие вложения приводит к заражению устройства. Софт позволяет получать данные из браузеров Chrome, «Яндекс.Браузер», мессенджера Discord, видеоигры Minecraft и иных платформ.
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