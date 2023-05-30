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SHOT: Второй беспилотник нанес удар по Москве

Происшествия
SHOT: Второй беспилотник нанес удар по Москве

Утром 30 мая стало известно, что, по предварительным данным, еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) столкнулся с жилым домом на Профсоюзной улице в Москве. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

По данным источников, БПЛА врезался в окно квартиры на 16 этаже. После чего на землю упали обломки. На данный момент производится эвакуация жителей дома. Отмечается, что в квартире, куда залетел беспилотник, находился баллон с газом.

Также жители Одинцово сообщают о звуках взрывов. Предполагается, что это работают системы ПВО. Данные о пострадавших на данный момент не поступали. Информация о происшествии обновляется.

Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв произошел в жилом доме в Новомосковском округе Москвы. По предварительной информации причиной хлопка также стал прилет БПЛА.
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