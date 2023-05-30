Частный сайт для размещения вакансий Adzuna позволяет британским спецслужбам безнаказанно искать наемников и отправлять их на Украину, выплачивая им гонорары из бюджетных денег налогоплательщиков Великобритании. Спецслужбы Англии нанимают бойцов не только в своей стране, но и из других стран, отправляя их сражаться за ВСУ, информируют РИА новости.