Министерство иностранных дел России сообщило о том, как британские спецслужбы ищут наемных солдат для вооруженных сил Украины.
Частный сайт для размещения вакансий Adzuna позволяет британским спецслужбам безнаказанно искать наемников и отправлять их на Украину, выплачивая им гонорары из бюджетных денег налогоплательщиков Великобритании. Спецслужбы Англии нанимают бойцов не только в своей стране, но и из других стран, отправляя их сражаться за ВСУ, информируют РИА новости.
Ранее люди в Сети задались вопросом, почему сейчас на Украине погибают американские наемники? Многие комментаторы заявили, что это не конфликт Вашингтона, и наемникам следовало бы отказаться от участия в нем.