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МИД России обвинил Великобританию в незаконном поиске наемников для Украины

Армия
МИД России обвинил Великобританию в незаконном поиске наемников для Украины

Министерство иностранных дел России сообщило о том, как британские спецслужбы ищут наемных солдат для вооруженных сил Украины.

Частный сайт для размещения вакансий Adzuna позволяет британским спецслужбам безнаказанно искать наемников и отправлять их на Украину, выплачивая им гонорары из бюджетных денег налогоплательщиков Великобритании. Спецслужбы Англии нанимают бойцов не только в своей стране, но и из других стран, отправляя их сражаться за ВСУ, информируют РИА новости.

Ранее люди в Сети задались вопросом, почему сейчас на Украине погибают американские наемники? Многие комментаторы заявили, что это не конфликт Вашингтона, и наемникам следовало бы отказаться от участия в нем.
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