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Китайский космический корабль «Шэньчжоу-16» успешно вышел на орбиту

Технологии
Китайский космический корабль «Шэньчжоу-16» успешно вышел на орбиту

Управление программы пилотируемых полетов КНР заявило об успешном запуске космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-16».

Как сообщают РИА Новости, корабль самостоятельно успешно отделился от ракеты-носителя и направился в сторону орбитальной станции «Тяньгун», которая принадлежит Китаю.

«Состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным», - прокомментировали в ведомстве.

Сообщается, что на данный момент экипаж из трех человек находится на орбите.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что мир недооценивает космическую программу Китая.
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