Китайский космический корабль «Шэньчжоу-16» успешно вышел на орбиту

Управление программы пилотируемых полетов КНР заявило об успешном запуске космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-16».
Как сообщают РИА Новости, корабль самостоятельно успешно отделился от ракеты-носителя и направился в сторону орбитальной станции «Тяньгун», которая принадлежит Китаю.
«Состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным», - прокомментировали в ведомстве.
Сообщается, что на данный момент экипаж из трех человек находится на орбите.
Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что мир недооценивает космическую программу Китая.