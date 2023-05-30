Экономист Хазин посоветовал россиянам не хранить драгоценные металлы в банках

Известный российский экономист Михаил Хазин предупредил, что хранить драгоценные металлы стоит только в тех местах, куда не смогут проникнуть посторонние. Об этом сообщает издание DEITA.
По мнению эксперта, накопление золота и других драгоценных металлов в банковских ячейках крайне небезопасно, так как в определенный момент эти сбережения могут исчезнуть из банка. Он упоминает случаи «обнуления» накоплений, которые происходили в России еще недавно.
Эксперт советует хранить драгметаллы только в укромных местах, к которым есть эксклюзивный доступ и куда никто другой не может добраться. Только в этом случае, как отмечает Хазин, человек сможет считать свои драгоценности по-настоящему своими, так как никто не сможет их забрать.
Ранее Хазин предрек вхождение Польши в ЕАЭС. Он считает, что это произойдет после бегства США из Европы.