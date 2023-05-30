Экономист Хазин посоветовал россиянам не хранить драгоценные металлы в банках

Эксперт советует хранить драгметаллы только в укромных местах, к которым есть эксклюзивный доступ и куда никто другой не может добраться. Только в этом случае, как отмечает Хазин, человек сможет считать свои драгоценности по-настоящему своими, так как никто не сможет их забрать.