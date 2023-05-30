Сенатор Алексей Пушков назвал настоящую причину повышения потолка госдолга США

По словам Пушкова, основная заслуга роста экономики Штатов принадлежит внешнему финансированию, которое повышает рейтинг страны в финансовом плане, но при этом превышает уровень ВВП в стране на семь трлн долларов, а также вынуждает повышать потолок госдолга, написал сенатор в своем Telegram-канале.