Сенатор Алексей Пушков назвал настоящую причину повышения потолка госдолга США

Сенатор РФ Алексей Пушков рассказал о связи роста экономики в США с повышением потолка госдолга страны.
Начиная с 2000-ых годов, экономика США показывает заметный прогресс, однако американские экономисты и аналитики предпочитают умалчивать, каким образом экономический рост страны связан с повышением потолка госдолга.
По словам Пушкова, основная заслуга роста экономики Штатов принадлежит внешнему финансированию, которое повышает рейтинг страны в финансовом плане, но при этом превышает уровень ВВП в стране на семь трлн долларов, а также вынуждает повышать потолок госдолга, написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее президент США Джо Байден заявил о соглашении с Конгрессом касательно повышения потолка госдолга страны для того, чтобы избежать дефолта. Соглашение предусматривает его повышение до 1 января 2025 года.