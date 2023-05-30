Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сенатор Алексей Пушков назвал настоящую причину повышения потолка госдолга США

Экономика
Сенатор Алексей Пушков назвал настоящую причину повышения потолка госдолга США

Сенатор РФ Алексей Пушков рассказал о связи роста экономики в США с повышением потолка госдолга страны.

Начиная с 2000-ых годов, экономика США показывает заметный прогресс, однако американские экономисты и аналитики предпочитают умалчивать, каким образом экономический рост страны связан с повышением потолка госдолга.

По словам Пушкова, основная заслуга роста экономики Штатов принадлежит внешнему финансированию, которое повышает рейтинг страны в финансовом плане, но при этом превышает уровень ВВП в стране на семь трлн долларов, а также вынуждает повышать потолок госдолга, написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее президент США Джо Байден заявил о соглашении с Конгрессом касательно повышения потолка госдолга страны для того, чтобы избежать дефолта. Соглашение предусматривает его повышение до 1 января 2025 года.
США госдолг ввп экономика
Военкоры ФАН