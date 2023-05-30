ТАСС: Причиной взрыва в жилом доме в Новой Москве мог стать беспилотник

Специалисты на данный момент проверяют сразу несколько версий произошедшего. Возле многоэтажки были обнаружены фрагменты, похожие на части беспилотника. Точные обстоятельства инцидента будут установлены только после проведения соответствующих экспертиз. Сообщается, что во время взрыва остекление было нарушено трех этажах. По предварительным данным, пострадавшие в результате произошедшего отсутствуют.