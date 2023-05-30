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ТАСС: Причиной взрыва в жилом доме в Новой Москве мог стать беспилотник

Происшествия
ТАСС: Причиной взрыва в жилом доме в Новой Москве мог стать беспилотник

Причиной взрыва в жилом доме на территории Новой Москвы мог стать беспилотный летательный аппарат. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой источник в МЧС.

Специалисты на данный момент проверяют сразу несколько версий произошедшего. Возле многоэтажки были обнаружены фрагменты, похожие на части беспилотника. Точные обстоятельства инцидента будут установлены только после проведения соответствующих экспертиз. Сообщается, что во время взрыва остекление было нарушено трех этажах. По предварительным данным, пострадавшие в результате произошедшего отсутствуют.
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