Из-за стрельбы на юго-востоке США пострадали девять человек

В результате стрельбы в американском штате Флорида пострадали девять человек, среди них есть несовершеннолетние.
Как сообщает сайт агентства РИА Новости стрельба началась в 18:41 по местному времени и произошла из-за перепалки между двумя группами молодых людей.
«Девять человек, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в местные больницы после массовой стрельбы в Холливуде, квартале Бродуок», - заявляют местные СМИ.
Сообщается, что был задержан один подозреваемый. Полиция ищет еще одного зачинщика перестрелки. О состоянии здоровья пострадавших людей информации пока нет.
Ранее спор водителя автобуса с пассажиром в США закончился перестрелкой.