Эксперт Александр Ильин рассказал, как погода может помочь ДРГ

Бывший военный метеоролог Александр Ильин рассказал о том, для кого станет преимуществом плохая погода во время вооруженного конфликта.
По словам Ильина, к примеру, сильные дожди могут сыграть на руку диверсионно-разведывательным группам. Однако это помогает таким подразделениям только в количестве до семи человек в группе. Остальные бригады и подразделения не смогут работать в таких условиях, так как реализовать свои планы в дождь крайне проблематично, приводит слова Ильина URA.RU.
Ранее министерство обороны России сообщило, что смогло поразить военные цели на украинских аэродромах с помощью высокоточного оружия. По заявлениям представителей ведомства, ВС РФ провели успешную операцию по уничтожению объектов ВСУ.