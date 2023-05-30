Эксперт Александр Ильин рассказал, как погода может помочь ДРГ

По словам Ильина, к примеру, сильные дожди могут сыграть на руку диверсионно-разведывательным группам. Однако это помогает таким подразделениям только в количестве до семи человек в группе. Остальные бригады и подразделения не смогут работать в таких условиях, так как реализовать свои планы в дождь крайне проблематично, приводит слова Ильина URA.RU.