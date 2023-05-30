В иркутском селе Мамоны 30 мая произошел пожар в школе №69

Сообщение о произошедшем поступило спасателям в 10:13 по местному времени – на место отправились пять пожарных расчетов. В 10:41 возгорание было ликвидировано на площади 25 квадратных метров. Дети в здании отсутствовали, а 30 человек из состава персонала образовательной организации эвакуировались самостоятельно. Пострадавших в результате инцидента нет.