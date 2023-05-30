В иркутском селе Мамоны 30 мая произошел пожар в школе №69

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что в спортзале средней школы №69 села Мамоны произошло короткое замыкание утром 30 мая. Инцидент вызвал возгорание в помещении со спортивным инвентарем, в здании сработала сигнализация.
Сообщение о произошедшем поступило спасателям в 10:13 по местному времени – на место отправились пять пожарных расчетов. В 10:41 возгорание было ликвидировано на площади 25 квадратных метров. Дети в здании отсутствовали, а 30 человек из состава персонала образовательной организации эвакуировались самостоятельно. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС проверяют свидетельства очевидцев о взрыве в одном из жилых домов Новой Москвы. В квартире на 25 этаже обнаружено нарушение остекления.