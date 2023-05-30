Юрист Кудерко рассказала, что букет сирени может привести к уголовному делу

Если любитель красоты решит создать букет из чужих растений и повторит это правонарушение в течение года, то он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 158.1 «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», говорит юрист. В этом случае нарушителю грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей и лишение свободы на срок до одного года.