Юрист Кудерко рассказала, что букет сирени может привести к уголовному делу

Юрист Елена Кудерко объяснила, в каких случаях сбор сирени может привести к уголовному преследованию и рассказала о возможных последствиях. Комментарий эксперта опубликовало издание DEITA.
Повреждение зеленых насаждений является административным правонарушением, которое карается штрафом от 3 до 4 тысяч рублей. Однако, если собственник растений обратится в правоохранительные органы по факту порчи собственности, нарушителя могут арестовать на 10-15 суток.
Если любитель красоты решит создать букет из чужих растений и повторит это правонарушение в течение года, то он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 158.1 «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», говорит юрист. В этом случае нарушителю грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей и лишение свободы на срок до одного года.
Ранее СМИ опубликовали советы о том, как вырастить красивую и здоровую сирень. Рекомендуется оставлять растению как можно больше пространства: так как у кустарника стелющаяся система корней.