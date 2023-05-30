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Такси, кофе и шопинг: На что слишком часто тратят деньги россияне

Общество
Такси, кофе и шопинг: На что слишком часто тратят деньги россияне

В России провели исследование, в нем приняли участие около четырех тысяч человек. Целью было выяснить саму вредную привычку в экономическом плане.

Согласно результатам исследования, около 60% опрошенных заявили, что самой вредной финансовой привычкой у них является спонтанный шопинг. Почти 20% участников исследования «грешат» постоянной покупкой кофе с собой. Например, когда идут мимо кофейни и внезапно хотят купить стаканчик ароматного кофе. Остальные опрошенные назвали своим «минусом» поездки на такси, даже когда в этом нет особой нужды.

Ранее эксперты рассказали о самых распространенных привычках, которые встречаются у большей части населения: разбросанные по квартире носки и грязная посуда, лежащая в раковине - заняли лидирующие места в рейтинге.
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