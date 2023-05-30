Такси, кофе и шопинг: На что слишком часто тратят деньги россияне

Согласно результатам исследования, около 60% опрошенных заявили, что самой вредной финансовой привычкой у них является спонтанный шопинг. Почти 20% участников исследования «грешат» постоянной покупкой кофе с собой. Например, когда идут мимо кофейни и внезапно хотят купить стаканчик ароматного кофе. Остальные опрошенные назвали своим «минусом» поездки на такси, даже когда в этом нет особой нужды.