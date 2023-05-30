Дальневосточные правоохранители изъяли у местного жителя более четырех тонн морепродуктов

Как сообщает сайт издания DV.KP.RU, житель Владивостока был признан виновным по 171 статье УК РФ (хранение/приобретение/сбыт товаров без маркировки). Он не смог доказать правоохранителям, что «дары моря» были добыты им и принадлежат ему, так как не имел соответствующих документов. Ему выписали штраф в размере 400 тысяч рублей и конфисковали два контейнера морепродуктов.