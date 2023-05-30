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Дальневосточные правоохранители изъяли у местного жителя более четырех тонн морепродуктов

Происшествия
Дальневосточные правоохранители изъяли у местного жителя более четырех тонн морепродуктов

Пресс-служба пограничного управления ФСБ в Приморье заявила, что сотрудниками ведомства обнаружены более четырех тонн морских деликатесов, которые незаконно принадлежали местному жителю.

Как сообщает сайт издания DV.KP.RU, житель Владивостока был признан виновным по 171 статье УК РФ (хранение/приобретение/сбыт товаров без маркировки). Он не смог доказать правоохранителям, что «дары моря» были добыты им и принадлежат ему, так как не имел соответствующих документов. Ему выписали штраф в размере 400 тысяч рублей и конфисковали два контейнера морепродуктов.

Ранее врач эндокринолог посоветовала начать употреблять морепродукты для профилактики заболеваний щитовидной железы.
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