ТАСС: МЧС проводит проверку информации о взрыве в Новой Москве

Инцидент произошел на улице Атласова, 11. Получив заявку о ЧП, спасатели прибыли на место и обнаружили повреждения стеклопакетов на 25 этаже. Было принято решение вскрыть квартиру – пожара в ней не было. На данный момент устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего. Очевидцы сообщили, что слышали звук взрыва.