ТАСС: МЧС проводит проверку информации о взрыве в Новой Москве

Специалисты МЧС в настоящее время выясняют причины взрыва в многоэтажном доме на территории Новой Москвы. В результате произошедшего в здании были выбиты стекла. Об этом пишет ТАСС.
Инцидент произошел на улице Атласова, 11. Получив заявку о ЧП, спасатели прибыли на место и обнаружили повреждения стеклопакетов на 25 этаже. Было принято решение вскрыть квартиру – пожара в ней не было. На данный момент устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего. Очевидцы сообщили, что слышали звук взрыва.
Ранее в МЧС рассказали подробности обрушения пролетов моста в Северной Осетии. В результате инцидента были повреждены проходящие под конструкцией газовая труба и коллектор. При этом ограничения газоснабжения домохозяйств в селах отсутствуют.