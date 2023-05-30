Россиянам напомнили об укороченной рабочей неделе в июне

Укороченная неделя ждет россиян в июне. Об этом сообщает издание DEITA со ссылкой на Роструд.
Выходные будут продлены на три дня, а рабочая неделя сократится на один день. По случаю Дня России, который отмечается 12 июня, выходные дни суббота и воскресенье (10 и 11 июня) будут дополнены еще одним — понедельником, 12 июня. Роструд отмечает, что рабочая неделя начнется только со вторника, 13 июня.
Роструд также напоминает, что сотрудники, работающие на условиях сдельной оплаты труда, имеют право на дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, когда они были привлечены к работе.
Ранее СМИ сообщили, что россияне с негативом восприняли идею о введении шестидневной рабочей недели. Примерно 82% опрошенных высказались против этой инициативы.