Россиянам напомнили об укороченной рабочей неделе в июне

Выходные будут продлены на три дня, а рабочая неделя сократится на один день. По случаю Дня России, который отмечается 12 июня, выходные дни суббота и воскресенье (10 и 11 июня) будут дополнены еще одним — понедельником, 12 июня. Роструд отмечает, что рабочая неделя начнется только со вторника, 13 июня.