Ученые предостерегли людей от «залипания» в телефоне за час до сна

Согласно результатам исследований, если человек «сидит в телефоне» за час до того, как он планировал лечь спать, то он точно не заснет за этот час. В случае «залипания» в телефоне за час до сна, предполагаемое время засыпания после этого составит от одного до трех часов, что может сильно нарушить режим сна и привести к недосыпу. Это связано с тем, что синий свет от экрана телефона мешает выработке мелатонина (гормона сна), информирует журнал Sleep Medicine.