Ученые предостерегли людей от «залипания» в телефоне за час до сна

Ученые Йельского университета провели исследования, чтобы определить взаимосвязь между времяпрепровождением «в телефоне» перед сном и временем засыпания.
Согласно результатам исследований, если человек «сидит в телефоне» за час до того, как он планировал лечь спать, то он точно не заснет за этот час. В случае «залипания» в телефоне за час до сна, предполагаемое время засыпания после этого составит от одного до трех часов, что может сильно нарушить режим сна и привести к недосыпу. Это связано с тем, что синий свет от экрана телефона мешает выработке мелатонина (гормона сна), информирует журнал Sleep Medicine.
Ранее эксперты посоветовали людям не спать днем слишком долго, так как это нарушает течение нормальных фаз сна и сбивает режим, провоцируя бессонницу. Однако умеренное количество сна днем положительно сказывается на взрослом человеке.