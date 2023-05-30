Японский премьер-министр Кисида уволил собственного сына с должности секретаря

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в предстоящий четверг он уволит своего старшего сына Шотаро с поста исполнительного секретаря.
Как сообщает сайт издания Japan Today, причиной тому послужила спорная среди общественности фотосессия сына в резиденции, после которой его обвинили в «неуважении».
«Конечно, ответственность за назначение лежит на мне. Я отношусь к этому серьезно», - прокомментировал отставку сына Кисида.
Представители оппозиции отнеслись к увольнению Шотаро вполне спокойно, заявляя, что даже само назначение сына премьера на столь высокую должность, уже вызывало вопросы.
«Отставка вполне естественна», - заявил Кента Идзуми, глава оппозиционной партии.
Ранее стало известно об обнаружении трупа полицейского возле канцелярии японского премьер-министра.