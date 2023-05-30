Тысячи жителей Владивостока остались без света 30 мая

Хотя подача электроэнергии была частично восстановлена, более 3 тысяч человек до сих пор остаются без коммунальной услуги. Городская прокуратура контролирует восстановление электроснабжения и проводит оценку соблюдения законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, а также прав граждан при выставлении платежей за потребленные коммунальные ресурсы.