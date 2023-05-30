Тысячи жителей Владивостока остались без света 30 мая

Массовое отключение электричества из-за аварии на коммунальных сетях произошло во Владивостоке. Об этом сообщает издание DEITA.
Электрическая подстанция «Вторая Речка» вынужденно отключилась, это привело к прерыванию электроснабжения в нескольких социально-значимых объектах. Без света остались жители более ста многоквартирных домов - всего около 21 тысячи горожан.
Хотя подача электроэнергии была частично восстановлена, более 3 тысяч человек до сих пор остаются без коммунальной услуги. Городская прокуратура контролирует восстановление электроснабжения и проводит оценку соблюдения законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, а также прав граждан при выставлении платежей за потребленные коммунальные ресурсы.
Ранее СМИ сообщили, что поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области остался без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ. Жители населенного пункта не пострадали.