Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Тысячи жителей Владивостока остались без света 30 мая

Общество
Тысячи жителей Владивостока остались без света 30 мая

Массовое отключение электричества из-за аварии на коммунальных сетях произошло во Владивостоке. Об этом сообщает издание DEITA.

Электрическая подстанция «Вторая Речка» вынужденно отключилась, это привело к прерыванию электроснабжения в нескольких социально-значимых объектах. Без света остались жители более ста многоквартирных домов - всего около 21 тысячи горожан.

Хотя подача электроэнергии была частично восстановлена, более 3 тысяч человек до сих пор остаются без коммунальной услуги. Городская прокуратура контролирует восстановление электроснабжения и проводит оценку соблюдения законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, а также прав граждан при выставлении платежей за потребленные коммунальные ресурсы.

Ранее СМИ сообщили, что поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области остался без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ. Жители населенного пункта не пострадали.
россия Владивосток электроснабжение нарушение электроснабжения контроль электроснабжения проблемы с электроснабжением
Военкоры ФАН