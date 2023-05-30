Певица Виктория Дайнеко отказывается худеть и мечтает о новом гардеробе

Певица Виктория Дайнеко заявила, что не переживает за стройность своей фигуры перед летним сезоном. В то время, как многие девушки сидят на диетах и изнуряют себя тренировками в спортзалах, звезда переживает, что ей будет нечего надеть в теплое время года.
Дайнеко рассказала, что никак не готовится к лету и не сидит на диетах – она «просто ждет» наступления нового времени года. Певица обнаружила, что в жару ей нечего носить, поэтому на данный момент думает о полном объявлении гардероба, – об этом пишет 5-tv.ru.
Ранее сайт РИАМО сообщил, что российский дизайнер Влад Лисовец рассказал о секрете успеха модельера. Специалист порекомендовал верить в себя и не слушать упреки людей со стороны – лучше всего прислушиваться к тем, кто делает комплименты созданным коллекциям.