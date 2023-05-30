Певица Виктория Дайнеко отказывается худеть и мечтает о новом гардеробе

Певица Виктория Дайнеко заявила, что не переживает за стройность своей фигуры перед летним сезоном. В то время, как многие девушки сидят на диетах и изнуряют себя тренировками в спортзалах, звезда переживает, что ей будет нечего надеть в теплое время года.