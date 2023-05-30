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Финансисты объяснили, чем обернется победа Эрдогана для турецкой лиры

Экономика
Финансисты объяснили, чем обернется победа Эрдогана для турецкой лиры

Аналитики из издания Forbes разобрались как на курс лиры влияет политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и чего стоит ожидать от экономики Анкары дальше.

Эксперты считают, что нетрадиционный подход лидера страны, суть которого заключается в снижении кредитных ставок, ради борьбы с инфляцией, влечет за собой лишь падение курса лиры.

«Это делает страну еще более уязвимой к глобальным потрясениям», - считают финансисты.

Стоит ожидать падения лиры в этом году еще на 20-30% от ее нынешней цены и не возлагать на экономику Турции каких-либо больших надежд.

Ранее США заявили о своих намерениях укрепить безопасность НАТО при помощи Турции.
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