Финансисты объяснили, чем обернется победа Эрдогана для турецкой лиры

Аналитики из издания Forbes разобрались как на курс лиры влияет политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и чего стоит ожидать от экономики Анкары дальше.
Эксперты считают, что нетрадиционный подход лидера страны, суть которого заключается в снижении кредитных ставок, ради борьбы с инфляцией, влечет за собой лишь падение курса лиры.
«Это делает страну еще более уязвимой к глобальным потрясениям», - считают финансисты.
Стоит ожидать падения лиры в этом году еще на 20-30% от ее нынешней цены и не возлагать на экономику Турции каких-либо больших надежд.
Ранее США заявили о своих намерениях укрепить безопасность НАТО при помощи Турции.