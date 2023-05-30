Певица Бритни Спирс нашла способ опровергнуть слухи о пластике груди

Известная американская певица Бритни Спирс прокомментировала слухи о том, что она делала пластику груди.
В ответ на многочисленные обвинения в пластической операции по увеличению груди Спирс опубликовала фотографию в своих социальных сетях, которая была сделана в 2001 году, когда певице было 20 лет. На фотографии Спирс позировала в лесу в укороченном топе. Она подписала эту фотографию, сказав, что ее стилист в то время в один день посмотрел на нее и спросил, почему ее грудь стала такой большой, на что Бритни ответила, что не знает.
Ранее Спирс впервые за три года встретилась со своей мамой после того, как в семье начались конфликты. Встреча продлилась всего полчаса, но стала важным шагом к налаживанию отношений между матерью и дочерью.