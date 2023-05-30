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Мощный взрыв произошел в московской многоэтажке утром 30 мая

Происшествия
Мощный взрыв произошел в московской многоэтажке утром 30 мая

Взрыв произошел в жилом доме в Новомосковском округе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT

По предварительным данным, все случилось в поселении Московский в одном из зданий на улице Атласова. В результате мощного хлопка на 25-ом этаже выбило стекла в нескольких квартирах. На месте происшествия работают экстренные службы, территория у здания оцеплена. Данные о пострадавших на данный момент не поступали. Информация о происшествии обновляется.

Ранее СМИ сообщили, что стена апартаментов, расположенных на 60 этаже делового центра «Москва-Сити», обрушилась в результате взрыва.
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