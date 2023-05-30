Мощный взрыв произошел в московской многоэтажке утром 30 мая

По предварительным данным, все случилось в поселении Московский в одном из зданий на улице Атласова. В результате мощного хлопка на 25-ом этаже выбило стекла в нескольких квартирах. На месте происшествия работают экстренные службы, территория у здания оцеплена. Данные о пострадавших на данный момент не поступали. Информация о происшествии обновляется.