Мощный взрыв произошел в московской многоэтажке утром 30 мая

Взрыв произошел в жилом доме в Новомосковском округе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT
По предварительным данным, все случилось в поселении Московский в одном из зданий на улице Атласова. В результате мощного хлопка на 25-ом этаже выбило стекла в нескольких квартирах. На месте происшествия работают экстренные службы, территория у здания оцеплена. Данные о пострадавших на данный момент не поступали. Информация о происшествии обновляется.
Ранее СМИ сообщили, что стена апартаментов, расположенных на 60 этаже делового центра «Москва-Сити», обрушилась в результате взрыва.