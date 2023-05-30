Родители предупреждали: Врач Ирина Лещенко рассказала, что будет, если смотреть на сварку

Сварочные работы сопровождаются мощным ультрафиолетовым излучением, которое чрезвычайно опасно для глаз. Достаточно лишь пару секунд посмотреть на этот «фейерверк», как через несколько часов человек начнет ощущать острую боль в глазах. Без специальной защиты запрещается смотреть на сварку, так как это может привести к ужасным последствиям для зрения и глаз, приводит слова Лещенко «Радио Sputnik».