Родители предупреждали: Врач Ирина Лещенко рассказала, что будет, если смотреть на сварку

Офтальмолог Ирина Лещенко рассказала, почему на самом деле опасно смотреть на сварку и какого времени достаточно для выявления последствий.
Сварочные работы сопровождаются мощным ультрафиолетовым излучением, которое чрезвычайно опасно для глаз. Достаточно лишь пару секунд посмотреть на этот «фейерверк», как через несколько часов человек начнет ощущать острую боль в глазах. Без специальной защиты запрещается смотреть на сварку, так как это может привести к ужасным последствиям для зрения и глаз, приводит слова Лещенко «Радио Sputnik».
Ранее офтальмолог Мария Левина заявила, что частое и долгое времяпровождение за компьютером крайне негативно сказывается на зрении, так как может привести к близорукости. Это произойдет, если часто сидеть очень близко к монитору, напрягая зрительные нервы.