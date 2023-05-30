Продавцы рассказали о вещах, которые их больше всего бесят в покупателях

Издание РБК Life пообщалось с продавцами, консультантами и кассирами, и выяснило, что именно бесит торговцев больше всего.
Не берите слишком много прозрачных фасовочных пакетов. Воровство расходников из магазинов можно сопоставить лишь с кражей туалетной бумаги в ресторане и бесплатного сахара в кафе.
Не кладите в один пакет разные продукты, если вы собираетесь их взвешивать. Продавцу придется порвать пакет, чтобы взвесить все индивидуально.
Не отвлекайте кассира, который работает с другим покупателем. Быть многозадачным, конечно, замечательно, но далеко не все люди могут так работать. Особенно тяжело, если идет пересчет денег.
Здоровайтесь. Банальная вежливость никогда не будет лишней. Персонал – это тоже люди, и они хотят видеть обратную, простую, человеческую реакцию. На вопрос про «Наличные? Карта? Пакет?» некоторым тоже стоит научиться отвечать.
Не грубите кассирам. Ведите себя достойно и проявляйте уважение ко всем окружающим, конечно если только кассир не начал грубить вам первый, тогда и менеджера зовите, и сами на критику не скупитесь.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть купленный мобильник в магазин.