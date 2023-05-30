Окрошка от шеф-повара: Как готовить и красиво подавать популярное блюдо

Шеф-повар Дмитрий Ознобишин рассказал, как приготовить полезную и вкусную окрошку на домашнем квасе. Эксперт поделился эксклюзивным рецептом с 5-tv.ru.
Для приготовления блюда понадобятся следующие ингредиенты: домашний квас (одна бутылка); крабовые палочки или колбаса/ветчина (одна упаковка); редиска (четыре-шесть штук); яйцо (одно); перец (одна жменя); зеленый лук (один пучок); укроп (один пучок); горчица (одна-две десертные ложки); сметана (две-три столовые ложки); огурец (два); картофель (две штуки).
Картошку необходимо очистить и выложить в посуду с пищевой бумагой, полить маслом и отправить в духовку при 200 градусах – по готовности нарезать кубиком. Овощи следует промыть, редиску лучше нарезать колечками, а огурец – кубиками. Лук и укроп необходимо измельчить в ступке пестиком. Яйцо требуется варить пять-шесть минут и разрезать пополам после очистки, крабовые палочки разделить на волокна.
Затем все ингредиенты надо смешать – лучше всего выкладывать их в кольца для выпечки и наконец залить квасом. Конструкцию можно украсить гренками или сухарями, положив их на верхний слой редиса, а при аллергии на глютен квас стоит заменить кисломолочным напитком.
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