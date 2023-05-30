Окрошка от шеф-повара: Как готовить и красиво подавать популярное блюдо

Затем все ингредиенты надо смешать – лучше всего выкладывать их в кольца для выпечки и наконец залить квасом. Конструкцию можно украсить гренками или сухарями, положив их на верхний слой редиса, а при аллергии на глютен квас стоит заменить кисломолочным напитком.