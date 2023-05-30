Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, чем стоит питаться перед ЕГЭ

На ужин перед экзаменом следует выбрать блюда из крахмальных продуктов, таких как рис, макароны или картофель. Они легко усваиваются. На завтрак рекомендуется остановиться на блюдах, содержащих легкий белок и клетчатку: яйца, фасоль или овсянка. Если нет аппетита, можно есть орехи или фрукты. Специалисты напомнили, что правильное питание в период подготовки к экзаменам поможет сохранить здоровье и максимально использовать свой умственный потенциал.