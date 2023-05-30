Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, чем стоит питаться перед ЕГЭ

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно питаться в период подготовки к экзаменам, чтобы избежать проблем с пищеварением и показать высокие результаты. Об этом сообщает издание «Царьград».
Важно, чтобы рацион был сбалансированным и содержал достаточное количество белков, витаминов и растительных жиров. Среднекалорийный рацион с добавлением растительных продуктов будет оптимальным. В качестве перекуса лучше выбирать свежие фрукты, сухофрукты, орехи без соли, йогурт или темный шоколад. Однако, стоит избегать чипсов, так как они могут вызвать проблемы с пищеварением во время стресса.
На ужин перед экзаменом следует выбрать блюда из крахмальных продуктов, таких как рис, макароны или картофель. Они легко усваиваются. На завтрак рекомендуется остановиться на блюдах, содержащих легкий белок и клетчатку: яйца, фасоль или овсянка. Если нет аппетита, можно есть орехи или фрукты. Специалисты напомнили, что правильное питание в период подготовки к экзаменам поможет сохранить здоровье и максимально использовать свой умственный потенциал.
Ранее эксперт по ЕГЭ Инесса Васильева предложила школьникам молиться перед экзаменами. Она считает, что таким образом можно справиться со стрессом.