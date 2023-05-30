Флот России пополнится еще 30 кораблями до конца 2023 года

Министерство обороны России заявило в своем докладе, что до конца 2023 года, в распоряжение Военно-морского флота РФ поступит 30 кораблей.
Сообщается, что с начала года, верфи успели передать ВМФ уже шесть боевых кораблей и судов разного класса.
«В плановом порядке ожидается ещё порядка 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения до конца 2023 года», - отмечают в министерстве.
Отдельно главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов похвалил Тихоокеанский и Черноморский флот за высокое качество оперативной подготовки и оценил успех прошедших недавно учений ТОФ.
Ранее адмирал Валентин Селиванов объяснил, чем опасны атаки беспилотников на корабли.