Эксперт Герман Клименко объяснил, почему искусственный интеллект не сможет заменить человека

ChatGPT и подобные ему искуственные интеллекты не смогут лишить людей работы, так как такие программы занимаются анализом информации. В конечном счете обрабатывать и оценивать тот или иной результат работы нейросети будет именно человек, а не робот, приводит слова Клименко «Радио Sputnik».