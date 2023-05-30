Эксперт Герман Клименко объяснил, почему искусственный интеллект не сможет заменить человека

Эксперт Герман Клименко рассказал о том, почему людям не стоит переживать об отсутствии работы из-за нейросетей, таких как ChatGPT.
ChatGPT и подобные ему искуственные интеллекты не смогут лишить людей работы, так как такие программы занимаются анализом информации. В конечном счете обрабатывать и оценивать тот или иной результат работы нейросети будет именно человек, а не робот, приводит слова Клименко «Радио Sputnik».
Он отметил, что, несмотря на всю современность и способности нейросетей, результат их работы нужно доделывать или изменять, подгоняя под запрашиваемые человеком стандарты.
Ранее президент корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что правительства стран должны ввести правила по использованию искусственного интеллекта в своих целях. Это необходимо для того, чтобы предотвратить ущерб, который может нанести ИИ пользователям.