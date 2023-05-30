BBC News: Мощные взрывы не прекращаются в Киеве

Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины, в городе слышны звуки взрывов, а ПВО находится в состоянии боевой готовности. Об этом сообщает BBC.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что происходит массированная атака, взрывы слышны в Печерском районе. В результате инцидента загорелся дом в Дарницком районе. Экстренные службы выехали на место.
Также мэр сообщил о возгорании в жилом доме в Подольском районе и в многоэтажке в Голосеевском. Из здания было эвакуировано 20 человек. По словам Кличко один житель погиб, еще одну женщину госпитализировали с ожогами. Двоим пострадавшим была оказана помощь на месте.
Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не прекращать работу ПВО.
Ранее СМИ сообщили, что российским войскам удалось уничтожить ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны в Киеве.