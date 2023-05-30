BBC News: Мощные взрывы не прекращаются в Киеве

Также мэр сообщил о возгорании в жилом доме в Подольском районе и в многоэтажке в Голосеевском. Из здания было эвакуировано 20 человек. По словам Кличко один житель погиб, еще одну женщину госпитализировали с ожогами. Двоим пострадавшим была оказана помощь на месте.