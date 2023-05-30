День почитания памяти Евдокии Свистуньи: Что запрещено и дозволено делать 30 мая

Православные верующие 30 мая почитают память преподобной Евдокии Московской. Жители Руси назвали этот день Евдокией Свистуньей. Об этом пишет 5-tv.ru.
Святая Ефросиния жила в XIV веке – она была дочерью суздальского князя Димитрия Константиновича. В 1367 году она стала женой князя Дмитрия Донского, а преподобный Сергий Радонежский стал крестным отцом для двух их детей. Через 22 года Евдокия овдовела и позже ушла в монастырь. Преподобная также известна силой своей молитвы – по пути в монастырь она исцелила более 30 человек.
Жители Руси прозвали 30 мая Евдокией Свистуньей, поскольку в этот день дует сильный ветер, напоминающий свист. Люди сегодня наблюдают за погодой – какой она выдастся, таким будет и лето. В этот день огородники обычно сажают картошку, помидоры и перец – земля после майских дождей уже должна была пропитаться влагой.
Сегодня не следует делать поспешные выводы – отсутствие терпения может создать риск быть обманутым или потерять деньги. 30 мая нельзя есть кашу и макароны, стоит отказаться от алкоголя и застолий. Не следует заводить знакомства и отправляться в поездку – это к несчастью, а также посещать лес – можно получить укус змеи.
В этот день на Руси готовили блюда из картошки – считалось, что чем больше их будет на столе, тем лучше получится урожай. Всю приготовленную пищу следует употребить именно сегодня.
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