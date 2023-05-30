День почитания памяти Евдокии Свистуньи: Что запрещено и дозволено делать 30 мая

Святая Ефросиния жила в XIV веке – она была дочерью суздальского князя Димитрия Константиновича. В 1367 году она стала женой князя Дмитрия Донского, а преподобный Сергий Радонежский стал крестным отцом для двух их детей. Через 22 года Евдокия овдовела и позже ушла в монастырь. Преподобная также известна силой своей молитвы – по пути в монастырь она исцелила более 30 человек.