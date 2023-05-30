Артист Филипп Киркоров рассказал поклонникам о новой таинственной операции

Сегодня, 30 мая, Киркоров опубликовал в своих социальных сетях пост, где говорил, что «на ночь глядя» он отправился в клинику пластической хирургии к своему специалисту Тимуру Хайдарову. По словам последнего, новое преображение артиста станет по меньшей мере «сенсацией», однако каких-либо иных подробностей представлено не было.