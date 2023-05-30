Артист Филипп Киркоров рассказал поклонникам о новой таинственной операции

Певец Филипп Киркоров, который в последнее время был не раз замечен в том, что он прибегает к пластическим операциям, рассказал о предстоящем новом видоизменении.
Сегодня, 30 мая, Киркоров опубликовал в своих социальных сетях пост, где говорил, что «на ночь глядя» он отправился в клинику пластической хирургии к своему специалисту Тимуру Хайдарову. По словам последнего, новое преображение артиста станет по меньшей мере «сенсацией», однако каких-либо иных подробностей представлено не было.
Ранее пластический хирург Анастасия Любченко рассказала о том, какие операции на лице были проведены Киркорову. Как заявляет Любченко, у артиста сделаны эндоскопический лобно-височный лифтинг, блефаропластика и уколы ботокса, а также подтяжка кожи лица и шеи, и убраны мешки под глазами.