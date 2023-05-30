Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гастроэнтеролог Кашух рассказала, как приготовить полезную окрошку

Общество
Гастроэнтеролог Кашух рассказала, как приготовить полезную окрошку

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух порекомендовала готовить классическую окрошку на кефире, чтобы избежать проблем с ЖКТ и диабетом. Об этом сообщает издание LIFE.

Кашух рассказала, что натуральный квас содержит витамины группы В, витамин Е и закваску, которая поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Однако, промышленный квас может содержать искусственные ароматизаторы, красители и избыток сахара, что может привести к ожирению и диабету.

Врач предложила использовать кефир в качестве заправки для окрошки, так как он содержит полезные бактерии и не вызывает вздутия живота. Кроме того, Кашух отметила, что лучше не добавлять колбасу и ветчину в окрошку, так как эти продукты переработки мяса мало полезны и содержат много нежелательных ингредиентов. Вместо этого, стоит использовать отварную курицу, говядину или телятину.

Ранее СМИ сообщили, что в России произошел рост цен на ингредиенты для окрошки. Сильнее всего подорожали огурцы, средняя цена на которые составляет 188 рублей за килограмм.
окрошка диетология диетолог диеты диета совет диетолога диетологи гастроэнтеролог
Военкоры ФАН