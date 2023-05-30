Гастроэнтеролог Кашух рассказала, как приготовить полезную окрошку

Врач предложила использовать кефир в качестве заправки для окрошки, так как он содержит полезные бактерии и не вызывает вздутия живота. Кроме того, Кашух отметила, что лучше не добавлять колбасу и ветчину в окрошку, так как эти продукты переработки мяса мало полезны и содержат много нежелательных ингредиентов. Вместо этого, стоит использовать отварную курицу, говядину или телятину.