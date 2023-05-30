Гастроэнтеролог Кашух рассказала, как приготовить полезную окрошку

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух порекомендовала готовить классическую окрошку на кефире, чтобы избежать проблем с ЖКТ и диабетом. Об этом сообщает издание LIFE.
Кашух рассказала, что натуральный квас содержит витамины группы В, витамин Е и закваску, которая поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Однако, промышленный квас может содержать искусственные ароматизаторы, красители и избыток сахара, что может привести к ожирению и диабету.
Врач предложила использовать кефир в качестве заправки для окрошки, так как он содержит полезные бактерии и не вызывает вздутия живота. Кроме того, Кашух отметила, что лучше не добавлять колбасу и ветчину в окрошку, так как эти продукты переработки мяса мало полезны и содержат много нежелательных ингредиентов. Вместо этого, стоит использовать отварную курицу, говядину или телятину.
Ранее СМИ сообщили, что в России произошел рост цен на ингредиенты для окрошки. Сильнее всего подорожали огурцы, средняя цена на которые составляет 188 рублей за килограмм.