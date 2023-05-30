«Пойдем в кустики»: В Артеме поймали мужчину, пристававшего к детям на кладбище

В Приморском крае, в городе Артем полиция задержала 58-летнего мужчину, который звал детей «в кустики» на кладбище.
Как сообщает сайт агентства DV.KP.RU, подозреваемого уже доставили в отдел для установления всех фактов произошедшего. Правоохранители начали проверку причастности мужчины к преступлениям.
Сам инцидент произошел ранним утром. Тогда, неизвестный мужчина встертил несовершеннолетних девочек на кладбище села Кневичи. Из его кармана торчала бутылка водки, а детям он предлагал за 200 рублей уединиться с ним в кустах.
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