Гастроэнтеролог Кашух опровергла миф о запрете сладкого для диабетиков

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что строгая диета и полный отказ от сладкого может оказаться бесполезным. Издание «Царьград» поделилось советами эксперта.
Современные эндокринологи и диетологи не так категоричны в отношении десертов. Это связано с тем, что углеводы являются неотъемлемой частью рациона, составляя 45-60% его объема, и полный отказ от них нецелесообразен. Однако, важно ограничить употребление сладостей и других продуктов, содержащих сахар.
Вместо «быстрых» углеводов, врачи рекомендуют употреблять продукты, содержащие углеводы, которые расщепляются медленно, например, цельнозерновые макароны и бурый рис. Таким образом, жестких запретов на употребление десертов для диабетиков нет. Однако, это не означает, что можно без ограничений употреблять сладости. Прежде всего, необходимо проконсультироваться с врачом и разработать гармоничный рацион, который учитывает все особенности организма. «Запретные» десерты должны занимать небольшую, но разумную часть рациона, чтобы не навредить здоровью.
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