Гастроэнтеролог Кашух опровергла миф о запрете сладкого для диабетиков

Вместо «быстрых» углеводов, врачи рекомендуют употреблять продукты, содержащие углеводы, которые расщепляются медленно, например, цельнозерновые макароны и бурый рис. Таким образом, жестких запретов на употребление десертов для диабетиков нет. Однако, это не означает, что можно без ограничений употреблять сладости. Прежде всего, необходимо проконсультироваться с врачом и разработать гармоничный рацион, который учитывает все особенности организма. «Запретные» десерты должны занимать небольшую, но разумную часть рациона, чтобы не навредить здоровью.