Минобороны Украины: Киеву необходимо 120 истребителей и специализированная коалиция

Сейчас ВСУ нуждаются в примерно 120 истребителях. Большую часть из этого количества должны составить самолеты F-16, а остальные – Eurofighter, Gripen и Tornado. Однако на данный момент переговоры по этому вопросу до сих продолжаются - для уточнения деталей и составляющих этого «пакета» истребителей, информирует портал Funke.