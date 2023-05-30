Минобороны Украины: Киеву необходимо 120 истребителей и специализированная коалиция

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал о приоритетных для вооруженных сил страны нуждах на данный момент.
Сейчас ВСУ нуждаются в примерно 120 истребителях. Большую часть из этого количества должны составить самолеты F-16, а остальные – Eurofighter, Gripen и Tornado. Однако на данный момент переговоры по этому вопросу до сих продолжаются - для уточнения деталей и составляющих этого «пакета» истребителей, информирует портал Funke.
Резников также заявил, что Украина была бы благодарна своим союзникам за создание коалиции для объединенных поставок истребителей.
Ранее Резников перечислил страны, которые поставили Украине около 60 танков. Главным спонсором для ВСУ стала Германия, передавшая в текущем году Киеву наибольшее количество единиц техники.