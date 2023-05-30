Певица Ирина Салтыкова объяснила, почему решила воздерживаться от секса

Салтыкова заявила, что секс она поставила на своего рода «стоп» из-за публичности собственной персоны – по ее словам, она не может позволить себе то, что другие делают из простого желания. Певица призналась, что не видит ничего хорошего в сексуальном воздержании. На вопрос о ее требованиях к потенциальному мужу звезда ответила, что хочет видеть в своей второй половине обеспеченного человека с «более-менее» одинаковым образованием и воспитанием.