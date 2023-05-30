Певица Ирина Салтыкова объяснила, почему решила воздерживаться от секса

Певица Ирина Салтыкова решила воздерживаться от интимных связей из-за опасений распространения порочащих слухов. Звезда призналась, что ей приходится «постоянно себя сдерживать». Об этом пишет 5-tv.ru.
Салтыкова заявила, что секс она поставила на своего рода «стоп» из-за публичности собственной персоны – по ее словам, она не может позволить себе то, что другие делают из простого желания. Певица призналась, что не видит ничего хорошего в сексуальном воздержании. На вопрос о ее требованиях к потенциальному мужу звезда ответила, что хочет видеть в своей второй половине обеспеченного человека с «более-менее» одинаковым образованием и воспитанием.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщила, что сын телеведущей Тины Канделаки Лео снимется в российской версии сериала «Постучись в мою дверь». Роль для молодого человека станет дебютной.