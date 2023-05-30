Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Тонущее в воде кладбище в Приморском крае смогут спасти и высушить

Общество
Тонущее в воде кладбище в Приморском крае смогут спасти и высушить

Кладбище города Артем в Приморском крае было решено реконструировать. Это произошло после заявлений о том, что оно медленно уходит под воду.

Как сообщает сайт издания KP.DV.RU., возведенные на границе кладбища строительные площадки мешают естественному стоку вод с территории захоронений.

«Здесь подтопило могилы, расположенные с краю, рядом с болотистой местностью», - заявил глава городского округа Вячеслав Квон.

Муниципалитетом было решено, что будут вызваны геодезические службы, чтобы выяснить направление, местонахождение уклонов и чтобы наладить правильный сток воды.

Ранее стало известно, что актриса Яна Троянова ела конфеты и пила водку на кладбище.
приморский край кладбище артем
Военкоры ФАН